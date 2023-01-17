Музыкальная пауза: Чэмэлиинэ сближает народы

Привет, я русская девушка Алиса, родилась 04.06.2000 в Магадане, живу в Санкт-Петербурге🤗 Пишу и исполняю свои песни и хиты времён. Пои песни на разных языках народов России, бывшего СССР и не только! МУЗЫКА ПОДРУЖИТ НАС!!❤

❤️🤝 Друзья, эта песня призывает лето🌞 Она такая красивая, согласны?😍 Девушке с именем Чемелинэ присущи такие качества, как верность, проницательность, упрямство, естественность, остроумие😊 Автор: Далаана ❤️ Перевод: А. Супронова

Видео @suprooonova 1 000 000 просмотров в Ютубе набрала песня «Чэмэлиинэ» на языке Республики Саха-Якутии!😍🔥🔥 Спасибо дорогой Далаане @dalaana_krivoshapkina за такую солнечную песню!💛 Улахан махтал — Большое спасибо, дорогие мои! Мы вместе продвигаем культуру наших народов, популяризируем разнонациональную красоту нашей страны!❤️‍🔥

Биография

Родилась Алиса Супронова 4 июня 2000 года в Магадане. Росла девочка окруженная любовью и музыкой. В доме постоянно играли песни разных народов мира. Мама с бабушкой, обладавшие сильными вокальными способностями, периодически исполняли известные композиции в живую.

Когда Алисе исполнилось 6 лет, семья переехала на постоянное место жительства в Санкт-Петербург. Тем девочку отдали профессионально обучаться вокалом. При этом первый раз на сцене она выступила в 3 года. Тогда юная артистка спела гимн России, который любит исполнять и по сей день.

Мать Алисы по образованию филолог. Именно она прививала наследнице любовь к культуре и языкам других народностей. Сама женщина любила петь на украинском, русском и грузинском языках. Поэтому учить иностранные произведения Супронова начала еще в юности. Она кропотливо разбирала ударения и правильность произношения тех или иных слов.

Сама Алиса слушает музыку различных жанров. Она любит рок, поп, народные и фольклорные композиции. К старшим классам девочка твердо решила, что будущее хочет связать именно с музыкой. Поступив в Санкт-Петербургский государственный институт культуры на эстрадный факультет, она начала путь к славе.

Музыка и блог

Первую известность Алиса Супронова обрела в 2018 году. Тогда она приняла участие в конкурсе «Новая звезда», транслируемом на канале «Звезда». Одержать победу на проекте певице не удалось, но судьям и зрителям она запомнилась искренним и откровенным выступлением.

Позднее вокалистка появилась в 9 сезоне музыкального шоу «Голос». На этап «слепых прослушиваний» она пришла с хитом «Седая ночь» в авторском лирическом исполнении. Конкурсантка услышала в свой адрес лестные слова от судей, однако никто из членов жюри не повернулся в ее сторону.

Известность в Интернете Алиса Супронова обрела благодаря личному блогу. В 2015 году она создала YouTube канал. Там звезда исполняет песни на разных языках. Авторские каверы блогер окрашивает в собственные тона. В качестве девиза проекта девушка выбрала фразу «Музыка подружит нас».

Периодически артистка проводит выступления в разных городах России. Репертуар она регулярно пополняет новыми композициями на разных языках. Отдельное место в сердце знаменитости занимают русские народные произведения. Вместе с этим ей не чужды новые треки современных артистов, таких как ANIKV, Эрика Лундмоен, Дора и других.