22.02.2022
14:39
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Некролог

Музыкальная общественность Якутии понесла еще одну горькую потерю…

Министерство культуры и духовного развития РС (Я) выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной заслуженного деятеля искусств ЯАССР Николая Ивановича Кисленко.

Н.И. Кисленко 23 октября 1945 г. в г. Барнауле. Окончил Новосибирскую государственную консерваторию (1969).

Приехал в Якутию в 1967 г. С 1969 г. Николай Иванович работал в Якутском музыкальном училище преподавателем народных инструментов. С 1973 г. работал в качестве дирижера Якутского музыкального театра. 

За время его работы в театре были поставлены спектакли-оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского, «Сказки старика Сэркэн-Сэсэна» З. Степанова, «Майская ночь» Н. Римского-Корсакова, «Мамаша Кураж» С. Кортеса, «Саасчаана и Сардаана» В. Ксенофонтова, «Жизель» А. Адана, «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Амо и его друзья» В. Каца и другие известные спектакли. 

В 1980 г. на базе Музыкального училища им создан оркестр национальных инструментов (мастер В. Мохначевский). 

За время педагогической деятельности в ЯМУ им подготовлено около 200 выпускников. Средин них дирижер и художественный руководитель оркестра национальных инструментов театра танца РС (Я) Н. Петров, дирижер оркестра народных инструментов АГИКИ Н. Пикутский и другие.

Николай Иванович останется навсегда в доброй памяти якутского народа, как человек, музыкант, руководитель, внесший большой вклад в развитие музыкальной культуры республики.

Скорбим вместе с вами.

Фото: https://minkult.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3303579
Источник: Министерство культуры и духовного развития РС(Я)
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