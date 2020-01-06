Музыка, способная творить чудеса

Вновь порадовали алданцев исполнением классической музыки преподаватели и учащиеся Филиала Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова. Новогодний концерт в стенах ТРК «Чудо парк» не был повторением предновогодней программы. Это была совершенно другая программа, рассчитанная на широкую зрительскую аудиторию, в которой не было недостатка в зимние каникулы. Гости «Чудо-парка» разместились в холлах Торгово – развлекательного Центра и слушали музыку в непринужденной обстановке.

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«Исторически классическая музыка была привилегией избранных. В наше время это искусство стало абсолютно доступным. Наша задача донести до слушателей, что в классике нет ничего отталкивающе сложного, и при желании частью этой культуры может стать каждый, — считает Арсений КОРМИШИН, преподаватель колледжа и Алданской детской школы искусств им. А.Т. Никитина по классу ударных инструментов.

На концерте вместе со своим талантливым учеником Иннокентием БЫЧКОВЫМ исполнили «Лезгинку» А.Хачатуряна.

Ни для кого не секрет, что музыка, особенно классическая и народная, способна сделать мир лучше, ведь в ней таится мудрость предыдущих поколений, их опыт, мировоззрение. А в прекрасных образцах классики скрыта мощная энергия, внушающая стремление к добру, красоте, миру. Очень ценно, что алданцы имеют счастливую возможность наслаждаться классической музыкой в любое время года и в любых предлагаемых обстоятельствах. Ведь алданские музыканты, будь то учащиеся школ искусств, музыкального колледжа или Государственного Концертного оркестра Якутии – настоящие профессионалы, для которых нет границ невозможного. А предприятия Алданского района, среди которых и «Ассоциация строителей Амуро-Якутской Магистрали» помогают расширять эти границы.