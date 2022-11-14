14.11.2022
11:00
65
Культура
«Музыка кино» согреет вас теплом!
Духовой оркестр Lena River Brass под управлением Павла Васьковского и Ивана Сивцева исполнит знакомые и любимые мелодии из российских и зарубежных кинолент. Концертная программа с участием солистов Валентины Готовцевой, Алексея Солдатова, Леонида Анциферова, а также ансамбля саксофонов согреет вас теплом, трогательными текстами и красотой потрясающей музыки!
Ждем вас 18 ноября в 18:30 в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина.
Стоимость билета 1000 руб.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.
Тел.:8 (4112) 45-06-98, 47-63-35, 40-21-96.
Онлайн-продажа на сайте филармонии: https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s221
Фото: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»
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