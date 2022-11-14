«Музыка кино» согреет вас теплом!

Духовой оркестр Lena River Brass под управлением Павла Васьковского и Ивана Сивцева исполнит знакомые и любимые мелодии из российских и зарубежных кинолент. Концертная программа с участием солистов Валентины Готовцевой, Алексея Солдатова, Леонида Анциферова, а также ансамбля саксофонов согреет вас теплом, трогательными текстами и красотой потрясающей музыки!

Ждем вас 18 ноября в 18:30 в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина.

Стоимость билета 1000 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел.:8 (4112) 45-06-98, 47-63-35, 40-21-96.

Онлайн-продажа на сайте филармонии: https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s221