Музыка для всех — новые возможности для развития юных музыкантов

IV Международный конгресс «Музыка для всех» откроется 27 июня, об этом сообщил министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов на заседании организационного комитета и организаторов IV Международного конгресса «Музыка для всех»: как феномен современного музыкального образования России» и II Международного открытого конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка», которое состоялось 12 мая.

Участие в заседании приняли: первый президент Якутии Михаил Ефимович Николаев, благодаря инициативе которого проект работает уже 9 лет, министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, заместитель министра культуры Марина Силина, заместитель министра образования и науки РС(Я) Владимир Тихонов.

Как отметил министр Юрий Куприянов, Конгресс «Музыка для всех» и Международный конкурс «Розовая чайка» станут одними из знаковых событий этого года в Якутии.

— В этом году Конгресс и Конкурс проводятся в рамках 100-летия ЯАССР. Сегодня проект «Музыка для всех» реализуется во всех муниципалитетах республики, охват детей школьного возраста — свыше 75 %, и более 50% дошкольников. Проект призван помочь детям получить образование, которое объединяет физические, умственные и творческие способности. Музыка должна стать еще одним инструментом для развития наших детей. В этом году на конгресс ожидается приезд 25 гостей, в том числе из Киргизии, Японии, Кореи, Монголии, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Владивостока. Делегаты представят свои доклады, проведут мастер-классы для детей и педагогов, примут участие в работе жюри II Международного открытого конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка», — рассказал министр, отметив, что открытие конгресса состоится 27 июня.

Как сообщила в своем докладе Марина Силина, открытие пройдет в Доме Правительства № 1, одновременно на площади Ленина запланировано выступление сводного оркестра и хора Центрального музыкального кластера – это 79 участников, ансамбля хомусистов и ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии». Первый день работы конгресса завершится концертом «Arko Artica», который пройдет в концертной зале ДШИ № 1. Второй день конгресса продолжится круглым столом в Актовом зале Дома Правительства № 2, а на площади Ленина в этот день выступят оркестр народных инструментов ДДТ им. Ф.И. Авдеевой, сводный хор школ города Якутска, сводный оркестр Заречного музыкального кластера, ансамбль «Добун» Саха политехнического лицея. Торжественная церемония открытия II Международного конкурса «Розовая чайка» состоится 29 июня в Театре оперы и балета.

В финале Михаил Николаев призвал членов оргкомитета усилить работу по подготовке к конкурсу, привлечь большее число учеников общеобразовательных школ, не занимающихся в детских школах искусств, а также рассмотреть возможность увеличения числа международных участников.

Напомним, что Республиканский проект «Музыка для всех», инициированный Первым президентом Якутии Михаилом Николаевым, реализуется 9 лет и является одной из главных инициатив к 100-летию Якутской АССР. С октября 2013 года был реализован первый этап проекта по созданию фундаментальной нормативно-правовой базы. С 2014 по 2020 гг во время второго этапа проекта были увеличены часы занятий в школах по музыке, что привело к позитивным изменениям в музыкальном образовании детей. Проводятся музыкальные международные и республиканские конкурсы «Новые имена», «Музыкальная семья», музыкальная олимпиада, выездное музыкальное обучение «Пятая четверть», работают летние, зимние, весенние творческие школы «Каникулы с музыкой» («Музыкальный Булун», «Музыкальный Оленек» и др.) по подготовке детей к конкурсу «Розовая чайка». С 2020 г начался третий этап проекта для увеличения числа детей, обладающих базовыми навыками игры на музыкальных инструментах. Создано восемь музыкальных кластеров, продолжается работа по объединению сводных оркестров народных инструментов, сводных духовых оркестров и хоровых коллективов, организации выездов педагогов Высшей школы музыки в регионы России для обмена опытом, достигнуты соглашения с Новосибирской, Пермской областями, Приморским краем.