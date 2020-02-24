24.02.2020
12:20
114
Общество
Мужской праздник в «Кружало»
В эти выходные, 22-23 февраля, в торговых рядах «Кружало» прошла ежегодная выставка мастеров кузнечного дела Якутии – «Дархан Уус».
Уже в одиннадцатый раз мероприятие собирает любителей кузнечного мастерства со всей республики – мастеров, почитателей и покупателей.
Нынешний праздник кузнечного мастерства приурочен к 75-летнему юбилею легендарного мастера современного кузнечного искусства – Бориса Неустроева – Мандар Уус.
Наш фотокорреспондент побывал на выставке и был поражен большим количеством кузнецов и мастеров, изготавливающих традиционные якутские ножи и другие острые орудия труда и кузнечного искусства.
Предлагает вам фоторепортаж с главной выставки кузнецов Якутии
Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.
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