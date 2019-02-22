Мужчины Республиканской больницы №2 померялись силами

Мужчины Республиканской больницы приняли участие в многоборье по кроссфит, в честь Дня защитника Отечества проведенном профкомом. На площадку вышли 15 ребят. Небольшой тренажерный зал был переполнен, отделения пришли поболеть за своих.

Состязания показались мне очень жесткими, не зря кроссфит включает в себя упражнения из лёгкой и тяжёлой атлетики, гимнастики, пауэрлифтинга и гиревого спорта. Некий микс силы, ловкости, гибкости, упорства и силы воли.

-Кроссфит – это система тренировок, состоящая из постоянно варьируемых высокоинтенсивных функциональных движений, — поясняет тренер клуба «СrossFit Ykt» Татьяна Матвеева.

Иной раз казалось, что кто-то из участников не выдержит и сойдет с площадки, где шли соревнования, настолько велико было и физическое и эмоциональное напряжение.

Несмотря на общую дружелюбную атмосферу, на площадке царил дух здорового соперничества — никто не хотел уступать.

Примерно за два часа участникам надо было выполнить два комплекса упражнений. В первый, в 4 захода, в течение 10 минут выполнить 20 махов гирей в 16 кг, 15 отжиманий с отрывом рук, 10 “берпи” (приседание, упор лежа и прыжок). Во второй комплекс в 4 захода вошли выпады с гирей в 12 кг, рывок гири, “сип-апы” (упражнение на пресс) с медболом (спортивный снаряд весом 6 кг.). В общем, участие требовало хорошей подготовки. К чести мужчин медиков, никто из турнира не выбыл.

-Все участники показали хороший уровень подготовки и дух отличного спортивного соперничества в этих нелегких испытаниях, — подводит итоги тренер.

Среди шума состязаний корреспонденту телеканала «Якутия 24» Анастасии Даниловой удалось-таки взять интервью у ребят. Оказалось, большинство участников впервые приняло участие в турнире, но теперь-то они точно станут приверженцами кроссфит.

В то время, пока шел подсчет очков, организаторы провели конкурс и среди болельщиков. Победителем стал, конечно же, мужчина, он простоял в положении «планка» 4 мин 30 секунд!

— Это упражнение тоже из области кроссфит, Татьяна?

— Планка – статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Оно похоже на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться максимально долгое время. Упражнение способствует общему укреплению мышц тела. Мужчины, конечно, подготовленнее, но и женщины молодцы, они тоже показали хорошие результаты. Видно, что люди, ведут здоровый образ жизни.

Итак, кто же из пятнадцати смельчаков, принявших вызов организаторов, оказался сильнее, выносливее, спортивнее?

Первое место у врача эндоскопического отделения Юрия Максимова, второе — у массажиста физиотерапевтического отделения Ивана Собакина, на третьем – медбрат ожогового отделения Айал Колодезников.

— Мо-лод-цы! Мо-лод-цы! – приветствовал зал победителей.

Спортивные медали и денежную премию победители соревнований получили из рук и.о. председателя профкома больницы Александра Яковлева.

— Медики уже проводили такие соревнования, Татьяна?

— Подобные соревнования с участием нашего клуба среди медиков пока не проводились, так что Республиканская больница №2 – первая.