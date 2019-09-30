Мужчины приехали в ночной лес и …

В ночное время во время несения службы в лесном массиве по Вилюйскому тракту нарядом группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии была замечена иномарка, в которой находились двое мужчин. При проверке из автомашины шел специфический запах и к месту происшествия был вызван представитель отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков городской полиции.

Оперуполномоченным наркоконтроля в ходе досмотра у одного из мужчин было изъято пять свертков с веществом растительного происхождения общим весом 7,918 грамм.

Задержанный – 28-летний безработный уроженец Жиганского района Якутии, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.