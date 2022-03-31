Мужчины, до смерти забившие собутыльника гвоздодером, осуждены на длительные сроки

Государственным обвинителем прокуратуры республики поддержано обвинение в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении убийства. Уголовное дело рассмотрено Верховным Судом РС(Я) с участием коллегии присяжных заседателей.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимые совершили убийство в сентябре 2020 года в одном из гаражных боксов г. Якутска.

В процессе распития алкоголя между потерпевшим и подсудимыми возник конфликт из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений, вследствие чего у последних возник умысел на убийство.

После поочередного избиения гвоздодером потерпевшего подсудимые снова стали распивать спиртные напитки в компании присутствовавших там двух очевидцев преступления. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе судебного заседания подсудимые признали вину частично, подтвердив сам факт произошедшего конфликта с потерпевшим, но уменьшая степень своей вины в его гибели.

Несмотря на это, государственным обвинителем коллегии присяжных заседателей представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие вину подсудимых. Коллегией присяжных заседателей в отношении подсудимых вынесен обвинительный вердикт, которым они признаны виновными в совершении указанного преступления. Кроме этого, коллегия присяжных заседателей признала также одного их подсудимых виновным в трех кражах в г. Якутске, совершенных после убийства.

Приговором Верховного суда РС(Я) на основании вердикта коллегии присяжных заседателей подсудимые осуждены к 15,3 годам и 12,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.