Мужчину привлекло одно рекламное объявление…

Под видом быстрого заработка мошенники похитили у жителя Алданского района всю его зарплату

В ОМВД России по Алданскому району обратился 54-летний мужчина. Со слов заявителя, в интернете его привлекло рекламное объявление о быстром способе заработка.

Он заполнил анкету, где указал контактные данные. Вскоре ему перезвонила девушка «Александра», которая рассказала, что, вложив 15 000 рублей, за неделю он сможет заработать 20 000 рублей, но для этого нужно установить в телефоне приложения «MetaNrader 4» и «AnyDesk». Сделав это, мужчина пополнил счет на 15 000 рублей. При этом, деньги он занял у друга, так как на тот момент у него не имелось требуемой суммы. Затем он увидел, что в личном кабинете отобразилась сумма 256,30 долларов. Решив, что уже начал получать прибыль, он захотел обналичить деньги, но «Александра» ему сообщила, что для снятия нужно пополнить счет на эту же сумму, а лишних денег у него не было. Когда же на банковский счет потерпевшего поступила заработная плата, то эти деньги были похищены через установленное по указанию «Александры» приложение «AnyDesk». В итоге никаких выплат мужчина не получил, а мошенники успели у него похитить в общей сложности 85 000 рублей.

Уважаемые граждане! Не доверяйте сомнительным предложениям о быстром получении дохода и не устанавливайте сомнительных приложений, не совершайте в них финансовых операций. Помните, что рассылкой подобного рода предложений занимаются мошенники, и простое игнорирование подобной рекламы сохранит ваши средства!