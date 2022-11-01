01.11.2022
09:55
1276

Происшествия

Мужчину насмерть придавило автомобилем

В Батагае при буксировке автомобиля погиб мужчина.

В Батагае произошёл несчастный случай. При буксировке машины УАЗ получил травму мужчина 1961 г.р. К сожалению, пенсионер скончался.

Как сообщил корреспонденту Sakhapress надежный источник в правоохранительных органах, во время буксировки лопнула жесткая сцепка. Мужчина в это время находился между двумя автомобилями, которые его придавили. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Трагедия произошла вчера, 31 октября. Подробности будут позднее.

Фото: пресс-службы
Источник: тгк Sakhapress

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх