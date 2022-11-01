Мужчину насмерть придавило автомобилем

В Батагае при буксировке автомобиля погиб мужчина. В Батагае произошёл несчастный случай. При буксировке машины УАЗ получил травму мужчина 1961 г.р. К сожалению, пенсионер скончался. Как сообщил корреспонденту Sakhapress надежный источник в правоохранительных органах, во время буксировки лопнула жесткая сцепка. Мужчина в это время находился между двумя автомобилями, которые его придавили. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Трагедия произошла вчера, 31 октября. Подробности будут позднее.

Фото: пресс-службы Источник: тгк Sakhapress

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