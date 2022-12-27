27.12.2022
11:28
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Судебная хроника

Мужчина зверски убил тещу кухонным ножом

Прокуратура Жиганского района направила в суд уголовное дело об убийстве женщины.

Прокурор Жиганского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего уроженца Вилюйского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в начале октября 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры нанес множественные удары руками и ножом в голову матери своей гражданской супруги.

В результате полученных тяжких телесных повреждений 58-летняя женщина скончалась на месте происшествия.  

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине согласно санкции ч.1 ст.105 УК РФ грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Источник: пресс-служба прокуратуры РС(Я)

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