04.10.2022
14:13
300

Происшествия

Мужчина зарезал друга в кафе 

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела мужчины с признаками смерти криминального характера возле заведения в городе Мирном.

По данным следствия, 1 октября 2022 года в одном из кафе между двумя  мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс потерпевшему удары ножом.

От полученных травм потерпевший скончался.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

Фото: пресс-службы
Источник: Мирнинское СУ СК РФ по РС (Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх