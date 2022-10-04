04.10.2022
14:13
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Происшествия
Мужчина зарезал друга в кафе
Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела мужчины с признаками смерти криминального характера возле заведения в городе Мирном.
По данным следствия, 1 октября 2022 года в одном из кафе между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс потерпевшему удары ножом.
От полученных травм потерпевший скончался.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.
Фото: пресс-службы
Источник: Мирнинское СУ СК РФ по РС (Я)
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