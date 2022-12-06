Мужчина заплатит штраф за оскорбление коллеги

По постановлению прокуратуры Таттинского района мужчина привлечен к административной ответственности за оскорбление коллеги.

Прокуратура Таттинского района провела проверку по обращению работника одной из местных организации о привлечении коллеги к административной ответственности за оскорбление.

Установлено, что при решении производственных вопросов мужчина допустил оскорбительные высказывания в адрес своей коллеги с употреблением нецензурных слов и выражений, унижающих её честь и достоинство.

Прокуратура Таттинского района возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

По результатам рассмотрения административного материала постановлением мирового судьи ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.