Мужчина за деревней собирал коноплю

В Мегино-Кангаласском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств

Прокурор Мегино-Кангаласского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере) и ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в значительном размере).

По версии следствия, обвиняемый, находясь на территории одного из населенных пунктов Мегино-Кангаласского района, по просьбе своего знакомого собрал дикорастущую коноплю, после чего передал ему пакет с наркотическим средством.

В последующем, в целях личного употребления, он собрал еще один пакет дикорастущей конопли, из которой изготовил наркотический напиток.

Преступная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором района в суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго фигуранта уголовное дело также находится на рассмотрении суда.

По итогам расследования уголовного дела в администрацию наслега внесено представление о принятии мер по уничтожению дикорастущей конопли, произрастающей на территории населенного пункта.