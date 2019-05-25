Мужчина, вышедший встретить скорую помощь, сам попал под колеса

25 мая 2019 года в 12 часов 28 минут в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило сообщение о наезде на пешехода на Вилюйском тракте 13 км.

Предварительно установлено, что 25 мая на Вилюйском тракте 13 км. 20 — летний водитель, управляя транспортным средством «Хино — 300» возле пешеходного перехода совершил наезд на мужчину.

Со слов очевидцев следует, что мужчина вызвал скорую помощь для жены, и вышел их встречать на автобусную остановку. Увидев машину «03» махая рукой, выбежал на проезжую часть и попал под колеса «Хино». Предварительный диагноз у мужчины: « автотравма, тупая травма живота».

Обстоятельства факта происшествия выясняются, устанавливается личность потерпевшего.