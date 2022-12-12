12.12.2022
12:15
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Судебная хроника
Мужчина устроил кровавую бойню во время застолья
Жителя Якутска приговорили к пяти годам лишения свободы за нападение на гостей.
Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее судимый 46-летний житель Якутска в ноябре 2021 года напал на своих гостей. Он приговорен к 5 годам лишения свободы.
В своей квартире во время застолья злоумышленник нанес 3 удара ножом в область грудной клетки, ноги и брюшной полости первого потерпевшего и 2 удара — в грудь и левое бедро второго потерпевшего.
В результате полученных тяжких телесных повреждений мужчины были госпитализированы.
Суд приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Источник: пресс-служба прокуратуры РС(Я)
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