Мужчина угрожал ружьем сотруднику полиции

⚡️⚡️ Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Согласно материалам уголовного дела, мужчина в состоянии алкогольного опьянения во дворе жилого дома произвел несколько выстрелов в воздух из огнестрельного ружья, после чего заперся в своей квартире с супругой и малолетним ребёнком.

На неоднократные требования прибывших сотрудников полиции открыть входную дверь он отказывался, после чего во время вскрытия двери сотрудниками экстренных служб два раза выстрелил в потолок над ней.

В последующем сотрудник полиции вошел внутрь, где хозяин наставил ружье в сторону офицера, но тот убедил мужчину прекратить противоправные действия, сдать ружьё и патроны.

Мужчина в настоящее время задержан и находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.