30.06.2022
12:00
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Происшествия

Мужчина убил родного брата молотком

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, 27 июня 2022 года двое братьев распивали спиртные напитки. В ходе распития между ними произошел конфликт, причиной которого стал спор за имущество родителей.

Как установили следователи, подозреваемый взял молоток и нанес им удары по голове 40-летнего брата. От полученных тяжелых травм потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. Свою вину в совершенном преступлении он признал и сообщил следователям обстоятельства совершенного убийства.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд необходимых экспертных исследований.

Расследование продолжается.

Фото: СО по Алданскому району СУ СК РФ по РС (Я)
Источник: пресс-служба Следственного комитета РФ по РС(Я)

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