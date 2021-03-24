Мужчина совершил 4 преступления за один день в Якутске

В полицию города Якутска поступило несколько заявлений от местных жителей и администраторов гостиниц о кражах имущества и денежных средств. Один из потерпевших сообщил о мошеннических действиях, совершённых под предлогом сдачи в аренду квартиры.

При проверке сообщений полицейские выяснили, что к противоправным деяниям может быть причастен один и тот же гражданин. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» установили и задержали подозреваемого, ранее судимого за кражу 30-летнего мужчину.

Выяснилось, что злоумышленник промышлял хищениями имущества и денежных средств в общественных местах. Так, из номеров трёх гостиниц, а также из арендуемой квартиры он похитил телевизоры с установленным кронштейном и пультом в комплекте.

Кроме того, со стойки администратора одной из саун он украл около 15 тысяч рублей. Находясь в салоне флористики, похитил у женщины кожаную сумку с документами, наличными деньгами и банковскими картами. В тот же день подозреваемый направился в один из продуктовых магазинов и похитил из кассы более 30 тысяч рублей.

Полицейские также установили, что подозреваемый арендовал квартиру у местной жительницы. Ближе к концу срока проживания мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче в аренду жилого помещения. Под видом собственника он передал ключи от чужого жилья другому гражданину, получив от него 25 тысяч рублей.

Ещё одной жертвой злоумышленника стал мужчина, у которого он под предлогом временного пользования забрал мобильный телефон.

Помимо краж, мошенничества и присвоения ранее судимый мужчина оказался причастен ещё и к умышленному повреждению имущества. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в арендуемой квартире, он выбросил из окна пустую стеклянную бутылку, которая упала на припаркованный возле дома автомобиль. В результате транспортное средство, принадлежащее одному из жильцов дома, получило повреждения.

Общая сумма ущерба, причинённая гражданам, составила более 200 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия установлено 10 эпизодов преступной деятельности фигуранта, 4 из которых он совершил в один день.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата», по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», по ч.2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ведётся следствие.