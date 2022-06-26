26.06.2022
12:08
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Мультикультурная Якутия

Видеофакт: Мужчина собрал кэш со священного дерева Аал Луук Мас

На Ысыах люди приходят для того, чтобы пройти обряд очищения, получить благословение -алгыс, попросить у Высших сил исполнения заветных желаний. Но невзирая на все обычаи, мужчина решил нагло собрать подношения со священного дерева Аал Луук Мас, где гости оставляют сигареты, монетки, иногда и купюры.

Фото: Видео тгк djiikey, фото SAKHALIFE.RU
Источник: тгк djiikey

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