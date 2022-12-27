Мужчина силой затащил знакомого в машину и ограбил

В Якутске раскрыты вымогательство и грабеж.

Оперативниками уголовного розыска Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) и отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» установлен подозреваемый в вымогательстве и грабеже.

Некоторое время назад в городскую полицию обратился житель Якутска. Мужчина пояснил, что некий малознакомый ему мужчина вымогает у него крупную сумму денег в размере 230 000 рублей. Злоумышленник действовал под предлогом того, что потерпевший проигнорировал его предложение выехать на заработки в Хангаласский район.

Выяснилось, что потерпевший в свое время принял предложение уехать в район на заработки, но затем его планы изменились. В один из дней он столкнулся с подозреваемым на улице, тот силой усадил его в салон автомашины, предъявил свои претензии, затем, отобрав телефон и всю имеющуюся наличность порядка 10 000 рублей, высадил из машины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство».

Вместе с тем выяснилось, что задержанный также причастен к хищению телевизора у своего знакомого. Совместно распив спиртное в гостях у знакомого, он, применив физическую силу в отношении владельца квартиры, ушел из гостей с хозяйским телевизором. Уголовное дело, возбужденное по ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» также расследуется следователями органа внутренних дел.

39-летний подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Сайсарском округе.