Мужчина решил воспользоваться тем, что женщина заснула

В дежурную часть полиции Усть-Алданского района обратилась местная жительница и сообщила о том, что у неё похищен сотовый телефон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый ранее судимый 52-летний мужчина.

Установлено, что заявительница и злоумышленник распивали вместе алкоголь. Воспользовавшись тем, что женщина в ходе застолья заснула, он похитил её сотовый телефон и скрылся.

По словам подозреваемого, смартфон он похитил для личного пользования. Похищенное изъято.

Возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас, как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.