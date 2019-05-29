Мужчина приставал к матерям с детьми в парке Якутска

Сотрудники Парка культуры и отдыха Якутска задержали мужчину, которого посетители парка обвиняют в приставании к гуляющим матерям, сообщает телеканал «Якутия 24».

«Он был задержан. Это пожилой мужчина. Полиция передала заявление в уголовный розыск, его забрали», — отметили в пресс-службе парка.

Ранее администрацией парка было написано заявление в полицию по публикациям в социальных сетях о том, что к родителям пристает мужчина в маске. По словам сотрудников парка, была усилена охрана.

«Посетителям парка нет поводов для опасений. Еженедельно все сотрудники проходят инструктаж по безопасности. В центральной части расположено более 20 камер видеонаблюдения», — отметили в парке.

В администрации затруднились ответить на вопрос о статье, по которой он был задержан: