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29 мая 2019, 17:26
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Мужчина приставал к людям в парке Якутска: шокирующие подробности

71-летний инвалид 2 группы, полностью лишенный речи, вследствие ранее полученного огнестрельного ранения в область лица, доставлен полицейскими домой и передан родным.
Со слов дочери, несмотря на принимаемые ею меры, пожилой мужчина регулярно покидает дом. Дочь пояснила, что до инвалидности отец проживал в сельской местности, любил охотиться и рыбачить, работал журналистом, поэтому не может находиться продолжительное время в квартире без общения с другими людьми.
Чтобы обратить внимание прохожих, подающих иногда милостыню, он, будучи немым, касается их, дергает за одежду.
Отметим, что в полицию сообщений от граждан по поводу каких-либо противоправных действий со стороны 71-летнего инвалида не поступало.  Полицейские провели беседу с родными пожилого мужчины.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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