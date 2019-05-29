Мужчина приставал к людям в парке Якутска: шокирующие подробности

71-летний инвалид 2 группы, полностью лишенный речи, вследствие ранее полученного огнестрельного ранения в область лица, доставлен полицейскими домой и передан родным.

Со слов дочери, несмотря на принимаемые ею меры, пожилой мужчина регулярно покидает дом. Дочь пояснила, что до инвалидности отец проживал в сельской местности, любил охотиться и рыбачить, работал журналистом, поэтому не может находиться продолжительное время в квартире без общения с другими людьми.

Чтобы обратить внимание прохожих, подающих иногда милостыню, он, будучи немым, касается их, дергает за одежду.

Отметим, что в полицию сообщений от граждан по поводу каких-либо противоправных действий со стороны 71-летнего инвалида не поступало. Полицейские провели беседу с родными пожилого мужчины.