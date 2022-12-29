29.12.2022
17:00
755
Происшествия
Мужчина прикрыл своей грудью товарища от преследования
Мужчина прикрыл своей грудью товарища от преследования и дал ему скрыться от стражей порядка. Теперь герою видеоролика светит 15 суток ареста по статье о воспрепятствованию законной деятельности правоохранительных органов. Если друг, оказался вдруг
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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