Мужчина прикрыл своей грудью товарища от преследования

Мужчина прикрыл своей грудью товарища от преследования и дал ему скрыться от стражей порядка. Теперь герою видеоролика светит 15 суток ареста по статье о воспрепятствованию законной деятельности правоохранительных органов. Если друг, оказался вдруг



Фото: видео - соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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