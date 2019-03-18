Мужчина приехал домой из командировки, а там…

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный проник в его квартиру и похитил аудиоколонку. Мужчина пояснил полицейским, что уехал на три месяца в командировку. Вернувшись домой, он обнаружил следы пребывания постороннего и кражу техники.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 26-летний уроженец Мегино-Кангаласского района.

Выяснилось, что пока потерпевший находился в отъезде, его бывшая жена, имея ключи от дома, без согласия и предупреждения хозяина сдала в аренду его квартиру. Подозреваемый арендовал квартиру на месяц, а по окончанию срока он съехал, при этом похитив колонки. Похищенное имущество изъято. Со слов мужчины, аудиоколонки он похитил для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.