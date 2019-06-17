Мужчина после пьянки очнулся без денег

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району установлен подозреваемый в краже портмоне.

Выяснилось, что подозреваемый, 26-летний житель Нерюнгри, в день происшествия возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Увидев на лестничной площадке спящего мужчину, который также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, молодой человек решил проверить, нет ли при нём чего-либо ценного. В кармане брюк он обнаружил портмоне, в котором находились денежные средства в сумме 800 рублей и банковские карты. Подозреваемый похитил портмоне и отправился домой. Обнаружив, что одна из карт оснащена функцией бесконтактной оплаты, он на следующий день расплатился ею в магазине за покупку алкоголя и продуктов питания на сумму более 6 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые граждане! Помните: чрезмерное употребление алкоголя может привести к совершению в отношении вас противоправных деяний. Злоумышленники пользуются состоянием нетрезвых граждан, рассчитывая на то, что они не всегда могут оказать сопротивление, а зачастую и вспомнить приметы преступников.

Также напоминаем, что в случае хищения либо утери банковской карты, особенно, если она оснащена функцией бесконтактной оплаты, в первую очередь необходимо заблокировать вашу карту, позвонив на «горячую линию» банка, чтобы лишить возможности злоумышленников воспользоваться вашими денежными средствами.