Мужчина помыл машину в реке Амга

28 июня в Амгинскую инспекцию поступило сообщение о факте мойки автомобильного транспорта на водном объекте реки Амга. Госинспекторами Амгинской инспекции совместно с сотрудниками ГИБДД по Амгинскому району незамедлительно было начато обследование данного участка водного объекта реки Амга.

По оперативным данным установлена личность владельца данного автотранспорта. По результатам проверки возбуждено административное расследование для принятия соответствующих мер в рамках природоохранного законодательства.

Минэкологии Якутии предупреждает, что автомобили необходимо мыть только в специализированных автомойках. Необходимо помнить, что решение помыть автотранспорт на берегу озера, реки и водоемах грозит административным штрафом.