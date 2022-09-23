Мужчина погиб при пожаре на частной даче в Мирном

Мужчина погиб при пожаре, который произошел на частной даче в ночь на 23 сентября в городе Мирном, передает ЯСИА со ссылкой на Главное управление МЧС Якутии.

Дачный дом поврежден огнем по всей площади. На месте происшествия обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

К тушению привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники Мирнинского пожарно-спасательного отряда.