23.09.2022
15:28
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Происшествия

Мужчина погиб при пожаре на частной даче в Мирном

Мужчина погиб при пожаре, который произошел на частной даче в ночь на 23 сентября в городе Мирном, передает ЯСИА со ссылкой на Главное управление МЧС Якутии.

Дачный дом поврежден огнем по всей площади. На месте происшествия обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

К тушению привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники Мирнинского пожарно-спасательного отряда.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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