Мужчина отомстил гражданской супруге

Прокуратура г. Якутска направила в суд уголовное дело по факту умышленного повреждения автомашины.

Прокуратура города Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42 — летнего жителя города Якутска. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

По версии следствия, обвиняемый, в сентябре 2022 года в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за возникшей ссоры с гражданской супругой, умышленно повредил её транспортное средство.

На следующий день мужчина, продолжая свои противоправные действия, нанёс не менее 10 ударов кулаками по лобовому стеку и раме стекла автомобиля.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано дознавателем МУ МВД России «Якутское».