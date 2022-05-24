Мужчина осужден за убийство

Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что подсудимый в ночь с 11 на 12 июня 2007 года находясь под одним из жилых домов г. Якутска, в ходе возникшего конфликта, используя находившееся при себе гладкоствольное ружьё 16 калибра, произвел два выстрела в ранее незнакомого ему потерпевшего.

В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

После совершения преступления подсудимый скрылся, его причастность к преступлению установлена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в период прошлого года.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован сторонами.