24.05.2022
11:00
565

Происшествия

Мужчина осужден за убийство

Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что подсудимый в ночь с 11 на 12 июня 2007 года находясь под одним из жилых домов г. Якутска, в ходе возникшего конфликта, используя находившееся при себе гладкоствольное ружьё 16 калибра, произвел два выстрела в ранее незнакомого ему потерпевшего.

В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

 После совершения преступления подсудимый скрылся, его причастность к преступлению установлена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в период прошлого года.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован сторонами.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх