Мужчина осужден за совершение ДТП, в результате которого погиб человек

Прокуратура Амгинского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что подсудимый, управляя в состоянии алкогольного опьянения трактором марки «МТЗ», уснул за рулем, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия получив травмы несовместимые с жизнью погиб на месте пассажир трактора, находившийся в кабине.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.