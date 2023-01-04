Мужчина организовал необычный тайник с наркотиками

В Якутске полицейские задержали мужчину, промышлявшего сбытом наркотиков.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

При личном досмотре подозреваемого и в арендуемой им квартире в корпусе микроволновой печи, а также в тайниках, оборудованных злоумышленником под одним из домов на улице Бестужева-Марлинского, сотрудниками полиции обнаружено и изъято 20 свёртков с наркотическим средством – мефедроном общим весом около 300 граммов.

Оперативники установили, что задержанный сам является наркопотребителем и планировал реализовать смертоносный товар посредством интернет-магазина бесконтактным способом на территории города Якутск.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине избрана мера пресечения виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.