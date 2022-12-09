В одном из магазинов известной сети «Азия», который находится в Нижнем Бестяхе, местный житель купил несколько соков. Придя домой, мужчина обнаружил неприятный сюрприз. В одном из соков покупатель увидел сгусток из плесени и неприятный запах. Сок «Любимый» на вкус оказался нелюбимым!

Что может произойти при продаже сока в магазине?

Сок упакован в тару, при открытии видно признаки порчи такие как плесень, сгустки, неприятный запах или вкус. При этом бывает, что срок годности не истек, то есть покупатель, уверенно приобрел товар надлежащего качества. Целесообразно сразу же обратиться к продавцу с чеком о покупке сока и потребовать возврата денег либо обмена на аналогичный товар. Если нет чека, то все равно необходимо обратиться к продавцу. Можно обратиться с заявлением в территориальный отдел по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), с требованием провести немедленно экспертизу по товару, изъять у продавца партию аналогичного товара, провести проверку по обращению. Неплохо попытаться вернуть сок в присутствии не менее двух свидетелей, которые возможно в будущем станут свидетелями в судебном процессе.

Что нужно делать если продали испорченный сок?

В случае отказа продавца от возврата денег за сок, стоит записать на видео факт обращения к продавцу, обратиться с заявлением в территориальный отдел по надзору в сфера защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Передать им сок для проведения исследования. В дальнейшем результаты исследования будут нужны для проведения судебной экспертизы и подтверждения факта ненадлежащего качества сок. Так же стоит обратиться к продавцу с претензией в порядке досудебного урегулирования спора и требованием о возврате денег, возмещении расходов. Претензию лучше передать нарочно, для получения отметки о принятии уполномоченным лицом. Необходима отметка о дате принятия. Если на претензию получен не устраивающий ответ, то по истечении 10 дней с момента подачи претензии можно обратиться в суд с исковым заявлением о возврате денег, компенсации расходов, морального вреда и штрафа. То есть уже речь пойдет не о сумме стоимости сока, а намного большей.