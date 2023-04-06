Мужчина ночью, думая залезть к другу, попал …

В Якутске полицейскими раскрыта квартирная кража.

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница дома на ул. Федора Попова с сообщением о том, что неизвестный проник в её квартиру и похитил 7 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что они забыли запереть входную дверь на ночь, а утром обнаружили на кухне потушенную сигарету и поняли, что в доме кто-то побывал и совершил кражу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по раскрытию имущественных преступлений и оперативниками отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» был установлен подозреваемый. Им оказался 38-летний уроженец Киргизии.

Полицейскими установлено, что ночью мужчина в нетрезвом состоянии направлялся из развлекательного заведения к другу, но перепутал дома и зашел в соседний. Таким образом, он проник в чужую квартиру, хозяева которой спали и забыли запереть дверь на ночь. Спустя несколько минут злоумышленник осознал, что ошибся. Воспользовавшись моментом, он прошел на кухню и похитил из женской сумки, висевшей на стуле, 7 тысяч рублей, после чего покинул квартиру.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уважаемые граждане! Чтобы не стать жертвой преступных посягательств, всегда запирайте двери вашего дома. В противном случае вы рискуете лишиться ценного имущества. Будьте бдительны!