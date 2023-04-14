14.04.2023
10:51
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Происшествия

Мужчина напал на пенсионера и ограбил его

По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в уличном грабеже

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратился пенсионер с заявлением о том, что на ул. Лермонтова неизвестный, применив силу, отобрал у него мобильный телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабёж 32-летний мужчина.

Устанавливая обстоятельства произошедшего, сотрудники уголовного розыска выяснили, что похищенный телефон подозреваемый обменял на алкоголь.

Похищенное изъято. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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