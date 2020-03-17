Мужчина лишился денег после посещения бара в Якутске

В отдел полиции № 3 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от мужчины по факту кражи 8000 рублей. Как выяснилось, на днях потерпевший отдыхал в рок-баре «Легенда», где потерял свой мобильный телефон. Через некоторое время мужчина заметил, что с его банковского счета похищены денежные средства.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в краже. Им оказался безработный, ранее судимый по аналогичной статье, 20-летний уроженец Олекминского района.

Подозреваемый пояснил, что нашел в ночном заведении сотовый телефон и не стал искать его владельца. Вместо этого он выяснил, что к телефонному номеру подключена услуга «Мобильный банк», и с помощью которой перевел 8000 рублей на свою банковскую карту. Похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.