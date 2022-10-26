26.10.2022
10:45
29
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Мужчина инсценировал ДТП
32-летний житель Якутска инсценировал дорожную аварию, чтобы получить страховую выплату.
Мужчина умышленно разбил свою автомашину, после чего вызвал инспекторов ГИБДД и попытался инициировать ДТП, сообщив полицейским, что на его транспорт наехал автомобиль марки «КАМАЗ».
В ходе проверки сотрудники полиции установили, что ДТП инициировано, а мужчина сам повредил свой автомобиль, находясь за рулём. Таким образом, злоумышленник хотел получить денежную выплату от страховой компании.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере страхования».
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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