26.10.2022
10:45
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Без рубрики

Мужчина инсценировал ДТП

32-летний житель Якутска инсценировал дорожную аварию, чтобы получить страховую выплату.

Мужчина умышленно разбил свою автомашину, после чего вызвал инспекторов ГИБДД и попытался инициировать ДТП, сообщив полицейским, что на его транспорт наехал автомобиль марки «КАМАЗ».

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что ДТП инициировано, а мужчина сам повредил свой автомобиль, находясь за рулём. Таким образом, злоумышленник хотел получить денежную выплату от страховой компании.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере страхования».

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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