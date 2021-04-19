Мужчина и женщина попали в жесткое ДТП в Якутии

18 апреля около 20 часов вечера в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение о том, что на федеральной трассе «Лена» возле с. Павловск автомашина улетела в кювет, возможно есть пострадавшие.

В ходе проверки установлено, что на федеральной автодороге «Лена» 1146-м километре 57-летний водитель в нетрезвом состоянии управляя автомашиной «Сузуки Эскудо» не справился с рулевым управлением, в результате совершил съезд с проезжей части.

При освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения у водителя результат показал — 0.61 мг/л. Данный водитель имеет водительское удостоверение с 1990 г., в текущем году к административной ответственности не привлекался. В результате происшествия водитель был доставлен в медучреждение с диагнозом: закрыто черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом плечевой кости и различные ушибы, от госпитализации отказался.

В момент ДТП в салоне «Эскудо» помимо водителя находилась 49-летняя женщина. Также была доставлена в больницу с ушибом грудной клетки.

Со слов горе-водителя следует, что по дороге в алкомаркете купил пиво объемом 1,5 литра, название пива не помнит и выпил алкогольный напиток на берегу реки. И поясняет, что во время езды было скользко, не смог управлять машиной, после ДТП ничего не помнит, очнулся в больнице.