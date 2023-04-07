07.04.2023
16:40
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Светская хроника

Муж оказался юридически подкованным, а бизнес-вумен, увы…

Грустная сказка от бизнес-вумен Любы Мироновой, которая сейчас судится с бывшим мужем, Виктором Будищевым.

В соцсети она рассказала о возмутительной ситуации. Так, при переезде в Алма-Ату она продала родительскую трехкомнатную квартиру, расположенную в самом центре Якутска, Мерседес. Деньги от продажи вложила в квартиру в Алма-Ате, на половину которой сейчас претендует ее экс.

Как же так получилось? Дело в том, что при переезде она все средства от продажи квартиры и Мерса отправляла на счет бывшего мужа с назначением платежа — дарение. Сейчас он утверждает, что это его деньги.

Более того, под напором мужа она почему-то подписала брачный договор о разделе имущества. В общем, печальная сказка о том, как зайчик пустил друзей и остался без дома, — подытоживает Люба.

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Фото: видео - соцсети
Источник: @sakhaday

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