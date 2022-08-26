Муж на вахте, жена пустила пожить «друга» и пожалела об этом…

В дежурную часть Отдела МВД России по Ленскому району обратилась местная женщина. Она сообщила о пропаже из квартиры золотой цепочки и 10 000 рублей.

Женщина высказала свои подозрения. По ее мнению к кражам причастен ее друг, так как ценности пропали в течение полугода, как раз в то время, когда с января по июль она впустила в квартиру своего знакомого. Заявительница сообщила, что ей стало жаль его, так как он не имел своего жилья и работы, а муж как раз уехал на вахту. Мужу она сообщила, что у нее гостит брат.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозрения женщины подтвердились. Установлено, что сожитель похитил золотую цепочку и сбыл незнакомому таксисту. А чуть позже, заметил, что в комоде для белья подруга хранит деньги. В ее отсутствие он достал из комода 70 000 рублей и отсчитав из пачки десять тысяч, похитил их. Через некоторое время, потерпевшая решила пересчитать свои сбережения и обнаружила недосдачу. Тогда все подозрения пали на одно лицо.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».