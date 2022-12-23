Муж и жена действовали как одна сатана

В Якутске оперативниками установлены подозреваемые в уличном грабеже.

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель с сообщением о том, что в отношении него совершен грабеж.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены двое подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за кражи 42-летний и 40-летняя супруги.

Установлено, что ночью, когда потерпевший шел по ул. Дзержинского, к мужчине подошла пара незнакомцев, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина и женщина стали угрожать ему и потребовали отдать телефон. Потерпевший не стал сопротивляться и отдал злоумышленникам свой старый кнопочный телефон. Получив желаемое, супруги скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время похищенное изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.