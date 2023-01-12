12.01.2023
16:23
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Происшествия

Муж до смерти избил жену

Задержан житель села Намцы, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда супруге.

Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По данным следствия, днем 10 января 2023 года в квартире между семейной парой произошла ссора, в ходе которой подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес множественные удары кулаками по голове и телу супруги. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась.

Мужчина задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Источник: Пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

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