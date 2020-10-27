Музею Саха театра быть?

Директор «Саха театра» Петр МАКАРОВ надеется, что благодаря нацпрограмме развития Дальнего Востока получится претворить в жизнь мечту многих поколений артистов и работников «Саха театра» – открыть музей «Саха театра», который бы объединил бы все наши театры – как известно, многие театры республики берут начало от Якутского театра.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Твой Дальний Восток».

«Нацпрограмма нацелена на развитие национальных театров нашей страны в том числе, поэтому Саха академический театр имени П.А. Ойунского планирует претворить в жизнь несколько проектов. Одним из важнейших проектов является создание музея Саха академического театра», – добавил Петр Макаров.

В республике нет полноценно-оборудованного театрального музея, в котором подрастающее поколение, горожане, гости нашей республики могли бы ознакомиться с историей театрального искусства республики.

«А ведь «Саха театру» 115 лет, полувековая история колоритного, самобытного театрального искусства вынуждена пропадать в подвалах, закромах, чердаках театров. Хранителем музея «Саха театра», расположенного в тесной каморке на первом этаже театра, является народный артист РС(Я), заслуженный артист РФ Ефим СТЕПАНОВ, он посвятил всю свою жизнь этому музею, с тех пор, как начал работать в театре, собирал каждую вещь, фотографии, костюмы, афиши спектаклей, реквизиты от прежних спектаклей, и по праву является создателем музея «Саха театра», – рассказал Петр Макаров.

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