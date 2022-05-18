Музеям Якутии на пополнение фондов выделено 14 млн рублей

Фонды музеев Якутии будут пополнены. На эти цели в 2022 году в рамках плана мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России, государственным музеям республики выделено более 14,3 млн рублей.

В прямом эфире программы «Актуальное интервью», посвященной международному Дню музеев, министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов отметил, что в государственных и муниципальных музеях Якутии хранится почти 490 тыс музейных предметов, большая часть из них 330 тыс единиц хранения – в муниципальных.

— Среди уникальных экспонатов, которые хранятся в фондах музеев — самый большой экспонат хранится на территории Якутского музея им. Ярославского, это скелет гренландского кита. Также, в числе оригинальных экспонатов — монгольский халат 17 в., найденный и хранящийся в Музее дружбы народов им Уткина в Нюрбе. Интересный экспонат — мотоцикл Урал, который проехал по маршруту Якутск-Москва-Якутск в 70-ых годах, он находится в Намском этнографическом музее им. Сивцева. А в Музее и Центре хомуса выставлен хомус, побывавший космосе. Однако львиную долю экспонатов, безусловно, составляют предметы якутской культуры и народов, проживающих на территории республики. В этом году на выделенные правительством республики средства – 14,3 млн рублей, наши музеи смогут приобрести более 800 культурных ценностей. Экспертно-фондовыми закупочными комиссиями музеев уже приняты решения о закупе тех или иных предметов у населения, народных мастеров, художников, что особенно важно в Год культурного наследия, объявленного в России, — отметил министр.