Музейный проект Якутии вышел в финал всероссийского конкурса

Впервые экскурсионная программа по Якутску представлена на всероссийском конкурсе и вышла в финал.

22-24 апреля в Петропавловске-Камчатском проходил полуфинал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», в котором приняли участие отельеры, рестораторы, создатели туров и экскурсий из 24 регионов России: от Петербурга до Камчатки.

Якутию представляла сотрудник исторического парка «Россия — Моя история» Лада Евсеева.​

Проект парка — автобусные краеведческие квесты — вышел в финал конкурса! Жюри отметило высокую жизнеспособность и востребованность такого формата в суровых условиях севера, где обычные экскурсии по городу практически невозможны по 6-7 месяцев в году.​

Команда​ проекта — сотрудники парка — продолжит работать над этим форматом, чтобы летом и осенью в Якутске появились новые городские маршруты для любого активного возраста.