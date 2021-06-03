Музейный фестиваль в Якутске открыт

В Якутске состоялось торжественное открытие II Республиканского фестиваля музейных специалистов #YAKUTMUSEUMFEST. Участие в церемонии открытия принял министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов. Фестиваль проходит в Якутске 3 и 4 июня.

«Наш музей им Ярославского стал обладатели гранта президента страны, и благодаря этому сумел собрать здесь ведущих специалистов музейного дела, в том числе гостей из Музея истории Дальнего Востока им. Арсентьева – г. Владивосток, и из Музея истории Екатеринбурга. Одной из ключевых тем фестиваля является развитие территорий, именно это сегодня наш главный вектор. В Якутии в каждом муниципалитете есть свои музеи, это наша гордость. Нацпроект «Культура» требует увеличения посещаемости заведений, чтобы этого добиться надо провести огромную работу. Мы все привыкли, что музей посещают как правило школьники. Ведь музей — есть история, которая воспитывает, будущего патриота, человека богатого знаниями. Но при этом наша задача найти такие подходы к работе, чтобы музеи посещали люди разных возрастов», — отметил Юрий Куприянов.





















Участие в фестивале принимают работники музеев Якутии, а также гости из Владивостока и Екатеринбурга. Оффлайн участников 46, онлайн – 34. Главная задача фестиваля – обмен опытом и идеями, анализ лучших практик и достижений в музейной деятельности. В частности, работа посвящена двум темам: «Музей в онлайне» и «Музей и развитие территорий».

Фестиваль организован Якутским государственным объединенным музеем истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и Фонда президентских грантов проводит II-й Республиканский музейный фестиваль «YakutMuseumFest-2021». Первый фестиваль был проведен в 2019 году силами молодых сотрудников Якутского музея им. Ем. Ярославского, в котором приняло участие около 100 человек.

Отметим, что связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль проходит с соблюдением всех норм и правил безопасности.