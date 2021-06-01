Музейные эксперты соберутся в Якутске

3-4 июня 2021 года Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и Фонда президентских грантов проводит II-й Республиканский музейный фестиваль «YakutMuseumFest-2021».

Фестиваль будет уникальной площадкой для обмена опытом и идеями, где будут представлены лучшие практики и достижения в музейной деятельности, интересные как профессионалам, так и широкой публике, а также для создания единого культурного пространства, развития сотрудничества и партнерства, повышения уровня и роли музеев Республики Саха (Якутия) в российском музейном сообществе, превращения региона в один из важнейших культурных центров России.

Работа фестиваля будет посвящена двум темам: «Музей в онлайне» и «Музей и развитие территорий». Спикерами и специальными гостями выступят представители крупнейших музеев России, музейные аналитики, авторы инновационных проектов в сфере культуры.

В связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль пройдёт с соблюдением всех норм и правил безопасности, социальной дистанции, масочного режима и с применением онлайн – платформ.

Стоит отметить, что первый фестиваль был проведен в 2019 году силами молодых сотрудников Якутского музея им. Ем. Ярославского, в котором приняло участие около 100 человек.