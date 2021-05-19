Музейную викторину SakhaLife выиграл студент из Швейцарии
В рамках Международного дня музеев сетевое издание SAKHALIFE.RU совместно с историческим парком «Россия — Моя история» организовали викторину для самых внимательных.
Викторина оказалась сложной. Наибольшее количество правильных ответов дал Данил ЛЕБЕДЕВ, тем самым став победителем конкурса. Сегодня, 19 мая, заместитель директора исторического парка Марианна ДЬЯЧКОВСКАЯ вручила ему абонемент на бесплатное посещение Исторического парка «Россия – Моя история» на 2 человека, а также памятные сувениры о Якутии.
Дело в том, что Данил Лебедев уже несколько лет живет в Швейцарии, является магистрантом Международного института (г. Лозанна). В данное время в Якутске проходит дипломную практику. Данил с детства увлекается историей, географией, являлся участником команды ЧГК Якутского физико-технического лицея. «Мне все очень понравилось, спасибо за подарки. Хотелось бы в дальнейшем видеть не только исторические вопросы викторины, но и в целом про мультимедийный комплекс, ведь здесь так много информации и дополнительных временных выставок», — отметил Данил.
Итак, правильные ответы на вопросы:
- Как называется озеро, возле которого нашли бронзовый меч, выставленный в экспозиции посвящённой наследию знаменитого археолога С.А. Федосеевой? (озеро Хоту-Туулах) — временная выставка «С.А. Федосеева…»
- Где в историческом парке можно увидеть фотографию, сделанную советским фотографом Максом Альпертом которая больше всего известна как «Комбат»? (в первом зале выставки «Вспомним», а точнее в панорамном зале на 1 этаже) – зал «Вспомним» на 1 этаже.
- В каком зале можно увидеть тульский пряник и информацию про него? (в зале Романовы) – Романовы
- Какие животные изображены на стенде посвящённой депутации Софрона Сыранова в Уложенную комиссию? (лошади и олени) – Романовы
- Кто на стенде исторического парка расположился по левую и правую сторону от Антона Павловича Чехова? (Лев Толстой и Федор Достоевский) – Романовы
- Какое действие изображено в правом верхнем углу стенда, посвящённого населению древнерусского государства? (вспашка земли при помощи лошади) – Рюриковичи
- Что изображено ниже и правее гречки? (серебряная наградная ложка) – Рюриковичи
- Памятник какому правителю изображён на тач-панели под портретом Екатерины II? (Пётр I) – Романовы
- Найдите самое раннее в хронологическом порядке, изображение поезда в экспозициях исторического парка «Россия – Моя история»? (на стенде посвящённой личности и периоду правления Николая II) – Романовы
- Сколько всего было приготовлено блюд в рубрике «Музей рецептов» по реконструкции старинной якутской кухни в аккаунтах исторического парка «Россия-Моя история»? – 21.
+7 (999) 174-67-82