Музейную викторину SakhaLife выиграл студент из Швейцарии

В рамках Международного дня музеев сетевое издание SAKHALIFE.RU совместно с историческим парком «Россия — Моя история» организовали викторину для самых внимательных.

Викторина оказалась сложной. Наибольшее количество правильных ответов дал Данил ЛЕБЕДЕВ, тем самым став победителем конкурса. Сегодня, 19 мая, заместитель директора исторического парка Марианна ДЬЯЧКОВСКАЯ вручила ему абонемент на бесплатное посещение Исторического парка «Россия – Моя история» на 2 человека, а также памятные сувениры о Якутии.

Дело в том, что Данил Лебедев уже несколько лет живет в Швейцарии, является магистрантом Международного института (г. Лозанна). В данное время в Якутске проходит дипломную практику. Данил с детства увлекается историей, географией, являлся участником команды ЧГК Якутского физико-технического лицея. «Мне все очень понравилось, спасибо за подарки. Хотелось бы в дальнейшем видеть не только исторические вопросы викторины, но и в целом про мультимедийный комплекс, ведь здесь так много информации и дополнительных временных выставок», — отметил Данил.

Итак, правильные ответы на вопросы: